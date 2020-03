Come accaduto già in molti altri club, anche quello partenopeo ha diffuso un vademecum ai suoi giocatori per evitare di correre rischi.

di Redazione Fox Sports - 04/03/2020 10:14 | aggiornato 04/03/2020 10:19

A Napoli arrivano le borracce numerate, una per ogni giocatore in campo: si tratta delle norme di prevenzione della diffusione del Coronavirus, semplici accorgimenti per ridurre al minimo i rischi di contagio tra compagni di squadra. Oltre questo, lo staff sanitario del club di De Laurentiis ha diffuso un vademecum ai giocatori, affinché sia possibile per loro prevenire qualsiasi rischio.

Il dottor Canonico, medico del Napoli, ha consegnato questo decalogo ai ragazzi per spargere tranquillità, ma anche per adottare misure "normalissime", utili in situazioni del genere.

Sostanzialmente alla squadra è stato chiesto di seguire piccole indicazioni che potrebbero fare la differenza: tra queste il limitarsi con gli spostamenti nel giorno di riposo, evitare luoghi affollati (ove possibile) come ristoranti, cinema o teatri; ridurre le visite dei parenti, lavarsi le mani ripetutamente e, appunto, bere solo dalla borraccia personale. Nel caso in cui il Napoli dovesse giocare in Coppa Italia, quindi, vedremo 22 borracce in campo, una per ogni giocatore. Più ovviamente quelle riservate ai membri dello staff.