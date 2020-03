Milan, Pioli: "Situazione societaria? Non facciamo distrarre..."

L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato a Rai Sport della complessa situazione societaria (Boban è al passio d'addio, Maldini quasi) e non solo:

Sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus, rinviata a data da destinarsi:

Non dobbiamo rimpiangere le assenze, dobbiamo concentrarci sulle nostre qualità e sul fatto di essere squadra. Abbiamo i mezzi per prenderci la finale, bisognerà avere convinzione ed equilibrio. Il risultato dell'andata (1-1, ndr) dà sicuramente un piccolo vantaggio ai nostri avversari, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari. Dobbiamo assolutamente prepararci a questa partita con questa mentalità, con la convinzione di avere le qualità e i mezzi per mettere in difficoltà la Juventus e arrivare in finale. A livello di prestazioni non siamo stati inferiori di loro nemmeno in campionato, ma in partite così equilibrate i particolari e i dettagli fanno la differenza. Contro avversari di questa qualità, se molli un attimo la presa la paghi a caro prezzo