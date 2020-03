Il terzino della Roma parla del rapporto con l'allenatore serbo: "Ho sempre pensato fosse invincibile, è un guerriero".

L'annuncio della malattia da parte di Sinisa Mihajlovic è stato uno dei momenti più toccanti per il mondo dello sport da molto tempo ma rivedere l'allenatore del Bologna ormai fisso in panchina per ogni sua partita è una scena che rende felici appassionati e amici del serbo, come il suo connazionale Aleksandar Kolarov.

L'attuale terzino della Roma ha parlato in una lunga intervista rilasciata in patria per il canale televisivo Sport Roads e fra i temi toccati c'è stato anche il rapporto con l'allenatore rossoblu, da lui visto come un vero e proprio idolo da bambino.

Terzino serbo con un piede sinistro eccezionale e specialista nelle punizioni, Kolarov ha seguito molte delle orme della carriera di Mihajlovic come il passaggio con la maglia della Lazio. E parlando dell'allenatore, il giocatore giallorosso non ha nascosto le sue emozioni al momento dell'annuncio.

Con le sue parole, Kolarov ha parlato del rapporto con Mihajlovic che adora dai tempi in cui il tecnico giocava con la maglia della sua Stella Rossa di Belgrado. E che secondo lui vincerà sicuramente la lotta contro la leucemia.