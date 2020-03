Dopo essere volato in Portogallo per accertarsi delle condizioni della madre, colpita da un ictus, l'attaccante bianconero è tornato subito a Torino e questa mattina si è allenato.

di Redazione Fox Sports - 04/03/2020 13:21 | aggiornato 04/03/2020 13:24

Cristiano Ronaldo è già tornato in Italia e questa mattina si è regolarmente allenato alla Continassa agli ordini di Maurizio Sarri. Questa la notizia data da Sky Sport sul numero 7 della Juventus che ieri era volato in fretta e furia in Portogallo per accertarsi delle condizioni della madre, Maria Dolores dos Santos Aveiro (65 anni), colpita da un ictus e ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Doctor Nelio di Mendonça di Funchal. Evidentemente Ronaldo è stato tranquillizato dai medici ed è quindi potuto tornare subito a Torino per non saltare la seduta d'allenamento odierna. Ieri sera su Twitter il giocatore aveva scritto: