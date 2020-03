Formula 1, accordo FIA-Ferrari: protesta degli altri team

Duro comunicato delle scuderie di Formula 1 dopo l'accordo - i cui termini non sono stati resi noti - tra FIA e Ferrari sulla legalità della power unit 2019.

di Redazione Fox Sports - 04/03/2020 17:28 | aggiornato 04/03/2020 17:33

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Non solo l'emergenza Coronavirus. Ad agitare la Formula 1 c'è anche un'altra vicenda: l'accordo tra FIA e Ferrari riguardante la legalità della power unit 2019 della scuderia di Maranello. Lo scorso 2 marzo, infatti, dopo tutte le polemiche dell'annata passata (Verstappen spiegò il calo delle Ferrari dichiarando: "Hanno smesso di barare"), la FIA ha indagato sui motori Ferrari diramando poi una nota ufficiale per annunciare un'intesa i cui termini non sono stati resi noti. Questo non è andato giù agli altri team, esclusi i motorizzati Ferrari (Alfa Romeo e Haas), che hanno reagito con un comunicato stampa congiunto destinato alla Federazione: