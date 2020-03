Coronavirus, Reggiana costretta a sospendere gli allenamenti

Un tesserato del club emiliano è entrato in contatto con una persona che presenta una sintomatologia sospetta: da qui la decisione di sospendere gli allenamenti.

di Redazione Fox Sports - 04/03/2020 13:54 | aggiornato 04/03/2020 13:59

L'emergenza Coronavirus non accenna ad attenuarsi. Il calcio e lo sport in generale non sono ovviamente immuni. Basti vedere quanto sta succedendo alla Reggiana, club che attualmente occupa la seconda posizione nel Girone B di Serie C a quota 55 punti a -6 dal Vicenza capolista.

La società emiliana è stata costretta a sospendere in via precauzionale gli allenamenti almeno fino a giovedi poiché un tesserato è entrato in contatto con una persona che presenta una sintomatologia sospetta.

L'attività sportiva della prima squadra - recita la nota ufficiale della Reggiana - è cautelativamente sospesa fino a giovedì 5 marzo per il contatto di un tesserato con una persona che presenta sospetta sintomatologia Covid-19. La società resta in attesa degli esiti degli esami d'accertamento per stabilire, in seguito, modi e tempi per la ripresa degli allenamenti

Nel caso in cui il tampone risultasse negativo, la Reggiana riprenderebbe la regolare attività.