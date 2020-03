Il Coronavirus continua quindi a incidere pesantemente sul mondo del calcio e starà ora alla Lega capire come andare avanti per portare al termine il torneo.

La nostra attenzione è massima, non possiamo prendere decisioni avventate perché incidono sullo stile di vita degli italiani. Il contagio potrebbe anche estendersi e, al momento, non è dato sapere quando raggiungeremo il picco. Il calcio? Sarà la Lega Calcio a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite

