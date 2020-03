Si è svolto ieri il sorteggio della Nations League 2020/2021 che ha visto l'Italia finire nel Gruppo 1 di Lega A con Olanda, Bosnia e Polonia. Reso noto anche il calendario della manifestazione, con gli Azzurri che esordiranno il prossimo 4 settembre, in casa, contro la Bosnia di Pjanic e Dzeko. Il 7 settembre andrà invece in scena la sfida contro l'Olanda (fuori casa), l'8 ottobre spazio a Polonia-Italia. Di seguito il calendario completo.

