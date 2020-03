Inter, Marotta: "Porte chiuse unico modo per far terminare la Serie A"

Non posso parlare del lavoro fatto prima del mio arrivo, sono qui per riportare entusiasmo: le due settimane di lavoro mi aiuteranno, sono pronto a difendere questa squadra con l'elmetto. Il dualismo Cragno-Olsen? Male che vada gioco io...

Il mister è qui per riportare entusiasmo ma il mio umore è diverso, facciamo ridere da tre mesi, dalla società, al direttore, all'allenatore fino ai giocatori. Ora dobbiamo pensare solamente a salvare la faccia: ci mancano due vittorie per la salvezza, facciamo mea culpa e speriamo che Zenga ce le faccia trovare presto. Penso sia la scelta migliore in assoluto, io e Carli abbiamo pensato solo a lui. Maran ormai era un tecnico vuoto, non aveva dato più niente, ogni volta che si esonera un allenatore c'è amarezza e mi dispiace ma vogliamo ripartire. Il calendario del campionato? Spostare tutto al 13 maggio era una follia, chi ha pensato di farlo si prenda le sue responsabilità.

Giulini ha preso la parola prima di lasciarla a Zenga e non ha usato eufemismi per descrivere il malcontento sul rendimento del Cagliari : con il nuovo allenatore le cose dovranno necessariamente cambiare.

Il Cagliari apre ufficialmente la gestione Walter Zenga : l'allenatore arrivato al posto di Maran, esonerato all'inizio della settimana, è stato presentato in conferenza stampa assieme al presidente Giulini, che si è dimostrato per nulla sereno e contento visti i recenti risultati della squadra.

