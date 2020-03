Via Rolando Maran, dentro Walter Zenga. Dopo 11 partite di fila senza vittoria in campionato (7 sconfitte e 4 pareggi), il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha deciso di cambiare allenatore e affidare la guida tecnica all'Uomo Ragno, desideroso di riscattarsi dopo l'ultima esperienza col Venezia risalente alla scorsa stagione e terminata con un esonero. Zenga prende in mano una squadra che si trova all'undicesimo posto a quota 32 punti e cha un bisogno estremo di tornare a fare bottino pieno. Intanto Maran - riporta l'Ansa - ha salutato Cagliari e i suoi tifosi con un breve ma profondo messaggio: "Mi avete fatto sentire a casa. Grazie Cagliari". L'ultima partita del tecnico 56enne da allenatore dei rossoblù resterà quella persa alla Sardegna Arena per 4-3 contro la Roma.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK