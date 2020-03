Dopo Haaland, i gialloneri si assicurano un nuovo talento emergente: l'esterno 16enne del Birmingham costerà 35 milioni di euro.

Il Borussia Dortmund ha tutte le caratteristiche per essere la squadra del futuro: in questi mesi il club tedesco è riuscito a riunire nella stessa formazione alcuni dei giovani talenti più forti del continente grazie a una grande lungimiranza sul calciomercato, che ha permesso a Favre di lavorare con fenomeni del calibro di Haaland, Sancho e Reyna.

I gialloneri sono da anni una vera e propria scuola per i calciatori pronti a fare il definitivo salto di qualità e seguendo questo modello sono riusciti anche ad ottenere risultati rimanendo stabilmente nei piani alti della Bundesliga e nelle coppe europee.

Ora però la dirigenza del Borussia Dortmund non vuole fermarsi ed è a un passo dal piazzare un nuovo colpo, assicurandosi sul calciomercato un altro grande talento: il 16enne Jude Bellingham del Birmingham.

Bellingham può essere il nuovo colpo del Borussia Dortmund

Secondo quanto riportato dalla BILD, il classe 2003 che in questa stagione si sta mettendo in luce in Championship, avrebbe scelto di approdare in giallonero nella prossima estate nonostante la spietata corte di Chelsea e Manchester United.

Bellingham è uno dei talenti emergenti più interessanti di tutto il Regno Unito e in questa stagione ha già trovato 4 gol e 3 assist in 31 presenze con la sua squadra. Centrocampista centrale capace però anche di giocare sulla fascia, il 16enne potrebbe essere addirittura l'acquisto più costoso della storia del Borussia Dortmund.

L'inglese dovrebbe costare 35 milioni di euro, cifra che supererebbe di circa 5 milioni quella spesa per riportare Hummels in giallonero dal Bayern Monaco (in attesa di capire se si concretizzeranno i suoi bonus). Una somma importante per quello che però rischia di diventare il nuovo colpaccio per la squadra tedesca, pronta a ripetere un'operazione come quella di Sancho e sempre più proiettata verso il futuro.