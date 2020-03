Dal Barclays Center di Brooklyn, nuova puntata dello show rosso Drew McIntyre mette al tappeto il WWE Champion Brock Lesnar con tre Claymore.

di Marco Ercole - 03/03/2020 08:39 | aggiornato 03/03/2020 12:43

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Dal Barclays Center di Brooklyn, nuova puntata dello show rosso della WWE. Si tratta della prima edizione di Raw successiva a Super ShowDown 2020, la prima che avvia il percorso verso Elimination Chamber, il prossimo PPV.

Per l'occasione è stata annunciata la presenza del WWE Champion, Brock Lesnar, così come un match titolato valido per i titoli di coppia detenuti attualmente da Seth Rollins e Murphy, che dovranno difenderli dal tentativo degli Street Profits.

WWE Raw, 2 marzo 2020

Shayna Baszler avrebbe dovuto affrontare Asuka, ma un infortunio dell'Empress of tomorrow ha portato alla sua sostituzione con Kairi Sane. Questo e molto altro lo troverete nella nostra consueta rubrica sul wrestling, WWE-ek Raw, dove troverete WWE News e Highlights della puntata.

Drew McIntyre mette al tappeto Brock Lesnar

Dopo una serie di osservazioni denigratorie di Paul Heyman, un coraggioso Drew McIntyre mette ko il campione della WWE Brock Lesnar con tre Claymore.

Seth Rollins e Murphy (c) vs The Street Profits

The Street Profits vogliono sfruttare un'ultima opportunità per detronizzare Seth Rollins & Murphy.

Seth Rollins e Murphy vogliono la rivincita a Elimination Chamber

Dopo che Seth Rollins e Murphy hanno perso i titoli di coppia di Raw contro The Street Profits, il Monday Night Messiah vuole la rivincita a Elimination Chamber.

Ricochet vs Riddick Moss (c)

Il campione 24/7 Riddick Moss difende il suo titolo contro il duro Ricochet.

Karl Anderson vs Aleister Black

Per arrivare ad AJ Styles, Aleister Black deve prima affrontare Karl Anderson.

Luke Gallows vs Aleister Black

AJ Styles dichiara che Aleister Black deve prima combattere contro Luke Gallows se vuole un match con The Phenomenal One.

AJ Styles vs Aleister Black

Dopo che Aleister Black è rimasto a terra per un attacco del The O.C., AJ Styles cerca di inviare un messaggio a The Undertaker smantellando The Dutch Destroyer.

Liv Morgan vs Ruby Riott

Liv Morgan cerca vendetta contro l'ex alleata Ruby Riott, con Sarah Logan arbitro speciale.

Erick Rowan rivela il contenuto della gabbia

Dopo mesi di speculazioni, Erick Rowan rivela finalmente la creatura inquietante in agguato nella sua misteriosa gabbia.

Shayna Baszler vs Kairi Sane

Shayna Baszler si scontra con Kairi Sane, mentre Asuka guarda dalla prima fila.

Rey Mysterio e Humberto Carrillo vs Andrade e Angel Garza

Rey Mysterio collabora con Humberto Carrillo per affrontare il campione degli Stati Uniti Andrade e Angel Garza in un incontro frenetico ed emozionante.

Randy Orton shock, RKO a Beth Phoenix

The Viper rifila brutalmente una RKO a Beth Phoenix dopo aver detto di aver distrutto Edge per amore, lasciando il WWE Universe sbalordito.