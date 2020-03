DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

L'ex allenatore Louis van Gaal ha parlarto a Ziggo Sport commentando le scelte di mercato fatte la scorsa estate da Juventus e Barcellona:

Nel Barcellona de Jong gioca solo per il prezzo che è costato, ne sono convinto. Valverde lo voleva fortemente, ma ora c'è un altro allenatore come Quique Setien e la domanda è se continuerà a giocare dal momento che non è stato questo allenatore a comprarlo. Non sta giocando nella sua posizione naturale. E inoltre, vedendo il ruolo di un veterano come Busquets, mi viene da dire che sarebbe dovuto andare alla Juventus. Per quanto riguarda de Ligt, invece, se c'era un club che doveva acquistarlo, questo è il Barcellona. Al Barcellona manca più un giocatore alla de Ligt che alla de Jong