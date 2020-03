A post shared by Transfermarkt (@transfermarkt_official) on Mar 1, 2020 at 2:37am PST

View this post on Instagram

L'ex Real Madrid è il 35enne più costoso, ma forse lui si aspettava di vedersi assegnate le tre cifre. Da qui la decisione di bloccare Transfermarkt che l'ha presa a ridere. Dando uno sguardo alla Serie A si note come Ronaldo sia stato valutato esattamente come Lukaku e meno di Dybala (90 milioni), Eriksen (90 milioni), Lautaro (80 milioni) e Milinkovic-Savic (80 milioni).

Ed evidentemente al fuoriclasse della Juventus non è piaciuta la sua stimata in 75 milionidi euro (i bianconeri lo hanno pagato più di 100 milioni di euro due anni fa).

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK