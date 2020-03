Salvador Illa, ministro della sanità iberico, propone di giocare Getafe-Inter, Valencia-Atalanta e Siviglia-Roma senza tifosi.

di Daniele Minuti - 03/03/2020 18:39 | aggiornato 03/03/2020 18:44

L'allerta legata ai contagi da Coronavirus è destinata a cambiare profondamente anche la stagione sportiva, con i casi in aumento non solamente in Italia ma anche negli altri paesi del centro del continente pronti a scuotere le competizioni, Europa League e Champions League comprese.

Come spesso sta accadendo in questi giorni, non ci sono assolutamente certezze per il futuro ma dalla Spagna è arrivata una proposta di provvedimento molto pesante direttamente da parte del ministro della sanità iberico.

🔴 ÚLTIMA HORA



Estos son los eventos que se jugarán a puerta cerrada por el coronavirus:



▪ Valencia Basket-Olimpia de Milán (5 de marzo)

▪ Valencia-Atalanta (10 de marzo)

▪ Getafe-Inter (19 de marzo)

▪ Girona-Venecia (19 de marzo)https://t.co/YTdGMVSRxj pic.twitter.com/heMrzYK0Ac — RTVE (@rtve) March 3, 2020

Salvador Illa, durante una conferenza stampa, ha spiegato che la decisione del Governo è quella di far disputare a porte chiuse le partite dei tornei europei delle squadre spagnole contro le formazioni italiane. Ciò significa che Inter, Atalanta e Roma non potranno portare i loro tifosi allo stadio.

Anche Barcellona-Napoli potrebbe giocarsi a porte chiuse

Dalla Spagna: "Le partite europee contro le italiane a porte chiuse". Occhi su Getafe-Inter e Valencia-Atalanta

Ancora è attesa la risposta ufficiale degli organi UEFA ma la proposta della Spagna è quella di giocare senza tifosi Valencia-Atalanta (fissata per il 10 di marzo) e Getafe-Inter (19 marzo), ottavi di finale di Champions League ed Europa League.

A questa si va ad aggiungere la partita di pallacanestro fra Valencia e Olimpia Milano del 5 marzo. Inoltre sono sotto osservazione Siviglia-Roma (sempre del 19 marzo) e il ritorno fra Barcellona e Napoli del giorno prima. In attesa di novità ufficiali, le partite delle italiane in Europa rischiano di non avere pubblico allo stadio.