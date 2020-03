Sorteggio Nations League: Italia con Olanda, Polonia e Bosnia

Credo sia complicato valutare lo spessore tecnico di queste squadre ora. Sono tutte nazionali valide. Obiettivo Euro2020? Noi stiamo pensando solo a quello, giustamente i calciatori hanno anche altri obiettivi coi club, ma non devono mai dimenticare la maglia azzurra. Anzi, il miglior modo di prepararsi è proprio fare bene coi club. Zaniolo? Siamo in contatto, gli stiamo dando tutto il supporto che merita, le valutazioni si faranno più avanti. Speriamo che ritorni il prima possibile. Prima dovrà rientrare, poi si valuterà il discorso nazionale

Le avversarie sono tutte abbastanza forti, ma bisogna vedere dopo l'Europeo. Spesso cambiano anche gli allenatori, le valutazioni le faremo dopo. Soddisfatto del sorteggio? Lo sarei stato con anche altre squadre. Coronavirus? Un momento delicato, c'è da fare più attenzione ma spero che tutto si risolva. Zhang? Non entro in queste situazioni, mi dispiace che accadano, ma a volte il nervosismo può condizionare

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK