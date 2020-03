L'amministratore delegato dei nerazzurri ha provato a opporsi al recupero del Derby d'Italia il 9 marzo: "Noi contrari! È tutto come prima".

di Redazione Fox Sports - 03/03/2020 08:00 | aggiornato 03/03/2020 08:05

Non accennano a placarsi le polemiche in Serie A per il caos calendario generato dall'emergenza Coronavirus. Nella serata di ieri è stata raggiunta un'intesa di massima sulle date dei recuperi delle partite della 26ª giornata che dovrebbero andare in scena dal 7 al 9 marzo con conseguente slittamento di tutte le altre giornate fino al 13 maggio.

Uno scenario, questo, che mette tutti d'accordo a eccezione dell'Inter, il cui presidente Steven Zhang ha attaccato pesantemente il numero uno della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, definendolo in una story su Instagram "il più grande e oscuro pagliaccio che abbia mai visto".

L'amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta ha provato fino all'ultimo a opporsi al piano di recuperare il Derby d'Italia lunedì 9 marzo su pressing di Antonio Conte che non ha alcuna intenzione di giocare tre partite fondamentali (contro Napoli in Coppa Italia, Juventus in Serie A a Getafe in Europa League) in una sola settimana. "Noi contrari! È tutto come prima", sono state le parole dell'ex dirigente della Juve. L'Inter avrebbe preferito recuperare innanzitutto Inter-Samp, gara della 25ª giornata.