L'ex attaccante Christian Vieri, ospite come di consueto della trasmissione Tiki Taka, ha commentato così la situazione societaria del Milan:

Credo che Boban abbia agito in maniera corretta. Gazidis è andato a parlare con Rangnick quando lui non c'entra niente con la scelta dell'allenatore. Ma chi è Gazidis? Cosa fa? Ci sono Boban e Maldini in quel ruolo. Boban doveva stare zitto? Nella vita bisogna essere uomini e avere i cog***oni e Boban li ha. Maldini ha chiamato Boban per lavorare insieme, sono molto amici. Boban non è stato mandato via: uno ha fatto una vigliaccata, l’altro non è un pupazzo. Boban ha personalità, è uno che ti dice sempre le cose in faccia. Ma perché Gazidis non se ne ritorna all’Arsenal?