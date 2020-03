Un presidente di una società di Serie A non può dare del pagliaccio al presidente della Lega Calcio. È vergognoso. Danneggia il suo club, delegittima il sistema, fa pensare a sostenitori e avversari che alla guida dell'Inter ci sia non una figura di polso ma un ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social

"Giocare col calendario e mettere in secondo piano la salute pubblica: sei il peggior pagliaccio che abbia mai visto. Sì, sto parlando a te, presidente della Lega Paolo Dal Pino. Vergognati, devi prenderti le tue responsabilità". Con queste parole il presidente dell'Inter Steven Zhang ha pesantemente attaccato il numero uno della Lega Serie A Paolo Dal Pino in una story su Instagram. Uno sfogo arrivato dopo che era stata trovata un'intesa di massima sui recuperi delle partite valide per la 26ª giornata di A nei giorni 7, 8 e 9 marzo. Uno degli ultimi a commentare le parole di Zhang, deferito dalla Procura FIGC, è stato il direttore del TG LA7 Enrico Mentana, che sul suo profilo Facebook ha scritto:

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK