Intanto il numero 7 della Juventus - riporta Sky Sport - sta volando in patria per stare vicino alla madre e alla sua famiglia. A rischio quindi la sua presenza nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan (prevista per domani sera all'Allianz Stadium) e nel Derby d'Italia che dovrebbe giocarsi lunedì 9 marzo sempre a Torino.

La donna, 65 anni, sarebbe stabile e cosciente e attualmente si trova in terapia intensiva dopo essere stata sottoposta a un intervento che risulta perfettamente riuscito. Serviranno almeno 12 ore per un report medico più puntuale.

Brutta notizia per Cristiano Ronaldo. La madre del fuoriclasse portoghese, Maria Dolores dos Santos Aveiro, è stata colpita da un ictus ischemico causato da un coagulo di sangue in un vaso sanguigno nel cervello ed è ora ricoverata all'ospedale Doctor Nelio di Mendonça di Funchal.

Maria Dolores dos Santos Aveiro, 65 anni, è stata colpita da un ictus ed è ora in terapia intensiva in condizioni stabili. L'attaccante della Juventus vola in Portogallo.

