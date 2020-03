"Giocare col calendario e mettere in secondo piano la salute pubblica: sei il peggior pagliaccio che abbia mai visto. Sì, sto parlando a te, presidente della Lega Paolo Dal Pino. Vergognati, devi prenderti le tue responsabilità". Queste le durissime parole utilizzate ieri sera dal presidente dell'Inter Steven Zhang che in una story su Instagram ha pesantemente attaccato il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino dopo che era stata trovata un'intesa di massima sui recuperi delle partite valide per la 26ª giornata di A nei giorni 7, 8 e 9 marzo. All'indomani di questo sfogo che ha fatto molto rumore, arriva - inevitabile - la notizia che il patron dei nerazzurri sia stato deferito dalla Procura FIGC. Proprio così. La Procura della Federcalcio, guidata da Giuseppe Chinè, ha aperto un'inchiesta su Steven Zhang che ora rischia una sanzione.

