Con Conte si tratta solamente di capire certi meccanismi, siamo migliorati dall'ultima partita contro la Juventus, sia individualmente che a livello di gruppo. I nuovi devono abituarsi alla squadra ma imparano rapidamente. Eriksen parla olandese quindi lo aiuto molto. Con Conte tutti i giocatori partono sullo stesso piano, si vedono immediatamente i risultati. Lui è un leader come van Gaal, un vero vincente. Quando siamo andati sotto di due gol nel derby abbiamo vissuto tante emozioni. Qui mi piace moltissimo l'atmosfera, è tutto più intenso che in Olanda, soprattutto da quando c'è questo allenatore

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK