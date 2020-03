DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha parlato dell'emergenza Coronavirus e del possibile impatto che potrebbe avere sullo svolgimento di Euro 2020:

Così invece il segretario generale della Uefa Theodore Theodoridis:

Vogliamo affrontare il problema seriamente, caso per caso, coinvolgendo le parti interessate corrette. Non vogliamo speculare su ciò che accadrà tra tre o quattro mesi. Stiamo già affrontando la situazione in contatto con l'OMS e anche con diversi governi. Siamo consapevoli della situazione ma non vogliamo reagire in modo eccessivo