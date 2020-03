La Juve rispetta qualsiasi decisione verrà presa dalle autorità, sono qui per informarvi che alle 17.30 è stato convocato un incontro dal prefetto, a cui sta partecipando il questore ed il sindaco. Vi chiedo di non porre domande su Coronavirus, contagio, calendari, porte chiuse e porte aperte che competono alle autorità e non a questa conferenza stampa

Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia (1-1 a San Siro all'andata), è stata rinviata . La decisione è stata presa al termine della riunione in prefettura - coordinata dal prefetto Claudio Paolomba - a Torino a cui hanno preso parte sindaco, questore e i rappresentanti della Juventus, con i rappresentanti del Governo e della Lega Calcio collegati in video-conferenza. Niente porte aperte né porte chiuse, quindi, ma partita rinviata a data da destinarsi.

