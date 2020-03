Un avvio promettente, poi la flessione. Gonzalo Higuain non rientra nei piani futuri di Paratici e con il contratto in scadenza nel 2021 è sul mercato: piace all'Athletic.

di MarcoValerio Bava - 03/03/2020 12:54 | aggiornato 03/03/2020 12:59

Un buon avvio, poi la frenata e il calo di rendimento. Gonzalo Higuain non brilla, in questo momento è da considerare un'alternativa a Dybala. Il titolare è Ronaldo e Cristiano non si tocca. Il Pipita era tornato a Torino carico di entusiasmo, l'arrivo di Sarri un motivo in più per rifiutare ogni destinazione e giocarsi le proprie carte in bianconero. Il vecchio maestro l'ha testato in ritiro, ha fatto subito capire di preferirlo a Mandzukic. Il no di Higuain, il sì di Sarri e la mancanza di offerte convincenti, avevano spinto la Juventus ad abbandonare la pista Icardi e confermare l'ex Napoli. Una scelta quasi obbligata, non proprio voluta.

Higuain s'è rituffato nel mondo Juventus con voglia, forte dell'affetto del pubblico, dell'amore quasi incondizionato del popolo bianconero. Il gol al Napoli, alla seconda giornata, sembrava poi il viatico migliore verso una stagione da protagonista, di rivalsa totale dopo i flop con Milan e Chelsea. Bene fino a inizio dicembre il Pipita, con sei gol e sei assist tra campionato e Champions. Poi il declino.

Oggi Higuain fatica, le prestazioni sono deludenti. 33 presenze in stagione, otto reti e altrettanti assist: i numeri non dicono di un flop, ma gli ultimi due mesi sono stati un continuo scivolamento verso il basso. L'argentino non segna in Serie A da due mesi, l'ultima rete risale al sei gennaio contro il Cagliari, non fa gol da otto partite ed è un problema. Già perché a parte Ronaldo, nella Juve c'è siccità di marcatori. Dybala gira a largo, entra poco in area, non segna come un tempo e le marcature che ci si aspettava da Higuain non stanno arrivando.

Calciomercato Juventus, Higuain piace in Spagna

Per questo in estate l'ipotesi addio diventa concreta. La Juventus non considera più il Pipita al centro del progetto e non lo considerava centrale nemmeno in estate. La permanenza è stata frutto di una serie di circostanze, di intricati giochi di mercato, non di una strategia pianificata in anticipo. Tra qualche mese, a stagione finita, la Juve potrebbe decidere di fare la rivoluzione: mandare via Sarri e cambiare profondamente la rosa. Higuain sarebbe tra i primi a essere sacrificato.

Il giocatore va per i 33 anni (li compirà a dicembre), ha un ingaggio pesante e il contratto in scadenza nel 2021, tutti elementi che lo fanno rientrare nella lista dei cedibili. Per lui va registrato l'interesse dell'Athletic Bilbao. L'indiscrezione arriva dalla Spagna, la riporta il quotidiano Marca. I baschi cercano un grande attaccante, un giocatore che possa raccogliere l'eredità di Aduriz che a fine stagione lascerà il San Mames.

L'Athletic lo ha individuato come rinforzo possibile, forte anche delle origini basche del Pipita: il suo bisnonno paterno, infatti, è originario dei Paesi Baschi. I biancorossi dovranno però sedersi al tavolo e accontentare la Juventus che, nonostante tutto, non ha intenzione di svendere Higuain il cui futuro, però, sembra inevitabilmente lontano dalla Torino bianconera.