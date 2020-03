Pinta muy muy mal lo de Deulofeu...según lo he visto me he levantado de la cama😰 pic.twitter.com/DXWGex2pix

Sfortunatamente per noi e per lui, starà fuori per il resto della stagione. Sicuramente ci mancherà, ma allo stesso tempo è importante restare positivi. È ovvio che daremo a Geri tutto il supporto di cui ha bisogno per un completo recupero

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK