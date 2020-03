Il centrocampista racconta come si è sviluppata la giornata del match con la Samp.

di Redazione Fox Sports - 02/03/2020 09:29 | aggiornato 02/03/2020 09:33

Miguel Veloso non ci sta, tutta l'incredibile serie di aggiornamenti, news, dietrofront che hanno accompagnato il mancato svolgimento di Sampdoria-Verona in questo turno di Serie A non ha lasciato indifferente il capitano del Verona, che ha parlato a nome di tutta la squadra con un post su Instagram.

Il giocatore dell'Hellas ha attaccato duramente la Serie A, che si è dimostrata non all'altezza di gestire l'emergenza coronavirus che ha colpito l'Italia: