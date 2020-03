Oggi c'è in programma un incontro fra i due e stando alle ultime indiscrezioni, Boban (il cui destino sembrava già segnato, con un addio al Milan che era probabilissimo alla fine della stagione in corso ) rischia addirittura il licenziamento per giusta causa.

La tensione in casa Milan sembra arrivata a un livello ormai insanabile e la posizione più pericolante sembra quella di Zvonimir Boban, che stando alle notizie circolate in queste ore potrebbe salutare la società rossonera addirittura oggi stesso.

