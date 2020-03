L'attaccante inglese, trent'anni, ha rescisso quest'oggi il contratto con il Trabzonspor dopo la vittoria in appello della federcalcio inglese, che ha punito alcune soffiate fatte al fratello dall'ex Liverpool.

di Simone Cola - 02/03/2020 20:53 | aggiornato 02/03/2020 20:59

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Sulla nascita del miracolo Liverpool, che oggi da campione d'Europa in carica punta a ripetersi e ha già in tasca una Premier League inseguita per tre decadi, c'è anche la sua firma: fu Daniel Sturridge, eterno talento rimasto tale troppo a lungo, a firmare il primo gol dei Reds nella Champions League 2018/2019, quella vinta poi al Wanda Metropolitano di Madrid nel derby tutto inglese con il Tottenham.

Un acuto in una stagione vissuta ai margini ma comunque importante, soprattutto dopo i 6 mesi di quella precedente passati da desaparecido in prestito al West Bromwich Albion: un modo per rilanciarsi e a trent'anni guadagnare ancora un contratto importante, magari con un ruolo da protagonista. Poteva essere così nella Super Lig turca, con la maglia del Trabzonspor, e così invece non è stato: presentatosi in ritardo di condizione, frenato da alcuni infortuni, Sturridge ha rescisso il contratto di comune accordo con il club pur avendo registrato 7 reti e 4 assist in 16 presenze.

E certo non è per il rendimento che l'avventura in Turchia è finita, ma per la squalifica voluta dalla federcalcio inglese che lo ha fermato fino a fine stagione e relativa al calcioscommesse: nel gennaio del 2018 Sturridge avrebbe rivelato a suo fratello alcune informazioni riservate su un suo possibile trasferimento al Siviglia, un comportamento vietato dalle regole della Football Association e per cui lo scorso luglio era stato già sospeso per due settimane e multato di 100mila sterline.

Sturridge squalificato non ci sta: "Dovete fermare le scommesse, non i calciatori"

Una pena che la federcalcio inglese ha ritenuto decisamente troppo leggera e per cui è ricorsa in appello. La nuova sentenza è arrivata quest'oggi: sospensione fino a giugno e 150mila sterline di multa, stagione finita e con essa, ovviamente, l'avventura con il Trabzonspor.

La rescissione è arrivata un po' a sorpresa, a dire la verità, dato che Sturridge aveva un contratto fino al 2021: è stato lo stesso calciatore a spiegarne le motivazioni sul suo canale YouTube, raccontando anche le sue sensazioni e accusando lo stesso regolamento intorno ai calciatori e alle scommesse, specialmente quelle che riguardano i possibili movimenti di calciomercato e in cui è naturale che il diretto interessato possa inavvertitamente farsi scappare qualcosa.