Sabato 7 marzo andrà in scena Sampdoria-Verona (ore 20.45), mentre domenica 8 ci sarà Udinese-Fiorentina (ore 20.45). Lunedì 9 spazio a Milan-Genoa, Parma-SPAL e Sassuolo-Brescia (ore 18.30) e Juventus-Inter (ore 20.45). La 27ª giornata inizierà venerdì 13 con Verona-Napoli (ore 18.45) e Bologna-Juventus (ore 20.45), sabato 14 in campo SPAL-Cagliari (ore 15), Genoa-Parma (ore 18) e Torino-Udinese (ore 20.45); domenica 15 Lecce-Milan (ore 12.30), Fiorentina-Brescia e Atalanta-Lazio (ore 15), Inter-Sassuolo (ore 18), Roma-Sampdoria (ore 20.45).

Juventus-Inter dovrebbe giocarsi lunedì 9 marzo alle 20.45. Questo quanto emerso dal consiglio straordinario di Lega convocato nella giornata odierna a causa dell'emergenza Coronavirus. Le partite della 26esima giornata di Serie A - riporta Gazzetta.it - che non si sono disputate nell'ultimo weekend saranno recuperate nel prossimo con conseguente scivolamento delle altre giornate di campionato e l'inserimento del penultimo turno tra il 12 e il 14 maggio così da far chiudere il torneo il 24 maggio come da programma.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK