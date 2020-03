Tra gli calciatori non espulsi un turno di stop a Bani (Bologna), Joao Pedro (Cagliari), Santander e Schouten (Bologna). Multa di 2.500 euro al Lecce il lancio di due bengala in campo al 39' del primo tempo durante la partita contro l'Atalanta.

Il giocatore è stato fermato dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, che "in relazione alle partite disputate nella 26/a giornata del campionato di calcio di Serie A , ha squalificato per una giornata il difensore Giulio Donati (Lecce), che è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un'espressione blasfema". Si applica così nel suo caso l'articolo 37 comma 1 lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva.

La disperazione per l'autogol appena effettuato l'ha portato a un'esclamazione blasfema. Le telecamere hanno fatto il resto. Così, oltre al danno dell'autorete, è arrivata anche la beffa della squalifica per Giulio Donati dopo l'ultima giornata di Serie A .

