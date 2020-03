Ieri è uscita una linea di opinione che mi sento di caldeggiare, l'unica cosa da fare è procrastinare tutto il campionato in modo che non ci siano dubbi sulla regolarità. Il fatto di poter giocare Juve-Inter mi sembra un motivo di buon senso.

C'è un contesto storico più unico che raro, un discorso temporale che non è chiaro a nessuno, per cui sono entrate in campo molte ipotesi. Forse qualche errore è stato fatto, ma il più grande errore che si possa fare è che non si prenda una piega definitiva mercoledì, la mia convenzione è che si decida mercoledì.

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato riguardo l'assemblea di Lega prevista per mercoledì relativa alla data in cui si giocherà Juve-Inter:

