La semifinale di ritorno di Coppa Italia dovrebbe giocarsi mercoledì 4 marzo alle 20.45 all'Allianz Stadium a porte chiuse.

di Redazione Fox Sports - 02/03/2020 15:02 | aggiornato 02/03/2020 15:07

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Porte chiuse. Anzi no, porte aperte. Nuova comunicazione: porte chiuse. Mentre si avvicina Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia (1-1 all'andata a San Siro con reti di Rebic e Cristiano Ronaldo) in programma mercoledì 4 marzo alle 20.45 all'Allianz Stadium, non si sa ancora se la gara verrà disputata con il pubblico o senza. Come riportato da Goal, a due giorni dalla sfida l'ipotesi più realistica è che si giochi a spalti vuoti. Non più quindi a porte aperte ad eccezione dei tifosi provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Indiscrezioni, queste, che dovrebbero diventare ufficialità nel pomeriggio odierno. A prendere la decisione è stato il presidente della Regione Piemone, Alberto Cirio, dopo una serie di incontri con la prefettura.