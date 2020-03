Il fantasista belga costretto a finire sotto i ferri dopo la frattura al perone: rientrerà a fine stagione.

di Redazione Fox Sports - 02/03/2020 18:08 | aggiornato 02/03/2020 18:13

All'indomani della preziosissima vittoria nel Clasico contro il Barcellona che ha permesso al Real Madrid di tornare in vetta alla classifica di Liga, Zinedine Zidane riceve una pessima notizia. Il tecnico francese non potrà infatti contare su Eden Hazard almeno per i prossimi due mesi. Il fantasista belga verrà operato - riporta Onda Cero - giovedì prossimo dopo la frattura al perone distale destro rimediata nella gara contro il Levante. Si tratta dell'ennesimo infortunio in una stagione fin qui maledetta per l'ex Chelsea, pagato più di 100 milioni di euro dai Blancos la scorsa estate e con all'attivo appena 15 presenze, 1 gol e 5 assist in stagione. Hazard finirà sotto i ferri a Dallas dal momento che ha deciso di affidarsi a uno dei massimi esperti al mondo in chirurgia ortopedica. I tempi di recupero dovrebbero essere di circa due mesi. Tradotto: tornerà a fine stagione e cercherà di ritrovare la miglior condizione possibile in vista degli Europei.