Al 56' il portiere tedesco ha compiuto un vero e proprio miracolo su Isco.

di Redazione Fox Sports - 02/03/2020 07:51 | aggiornato 02/03/2020 07:56

Il Real Madrid ha vinto 2-0 il Clasico valido per la 26esima giornata di Liga ed è salito in testa alla classifica a quota 56 punti scavalcando proprio il Barcellona rimasto fermo a 55. A decidere la super sfida del Santiago Bernabeu sono stati Vinicius e Mariano Diaz, rispettivamente classe 2000 e 1993. Il brasiliano ha sbloccato il match al 71', il dominicano ha chiuso i conti al 92'. Ma i Blancos avrebbero potuto trovare la via delle rete molto prima se solo ter Stegen non avesse compiuto un miracolo dei suoi. Al 56', infatti, la palla è arrivata al limite dell'area a Isco che ha lasciato partire un meraviglioso destro a giro. Sembrava fatta per i padroni di casa. Sì, sembrava. Perché il portiere dei blaugrana si è allungato ed è riuscire a deviare la sfera in angolo. Uno dei tanti gesti tecnici da applausi del match.