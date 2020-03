Il fuoriclasse portoghese era presente al Bernabeu per assistere al Clasico.

di Redazione Fox Sports - 02/03/2020 07:33 | aggiornato 02/03/2020 07:37

C'era anche Cristiano Ronaldo al Santiago Bernabeu per il super match tra Real Madrid e Barcellona valido per la 27esima giornata di Liga. Il fuoriclasse portoghese ha approfittato del rinvio di Juventus-Inter - a causa dell'emergenza Coronavirus - per assistere al Clasico vinto 2-0 dai Blancos grazie alle reti di Vinicius prima e Mariano poi, entrambe siglate nel finale di secondo tempo. Le telecamere hanno indugiato su CR7 in particolar modo dopo la rete del brasiliano che ha mimato prorio l'esultanza dell'attaccante juventino saltando e atterrando a gambe divaricate. Cristiano ha applaudito l'ex Flamengo dal suo box sugli spalti e ha gioito insieme ai suoi ex tifosi. Ora Ronaldo, a meno di ulteriori rinvii, dovrebbe scendere in campo con la sua Juventus mercoledì 4 marzo alle ore 20.45 all'Allianz Stadium per affrontare il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.