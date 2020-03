Il protagonista della vittoria del Real Madrid rivela: "Nell'intervallo ci ha sostenuto, ecco perché ho festeggiato come lui".

La maglia del Real Madrid è forse la più pesante d'Europa ma non c'è modo per un calciatore dei Blancos di entrare nel cuore dei suoi tifosi e consacrarsi come un top player che segnare e decidere un Clasico contro il Barcellona. La supersfida di ieri potrebbe essere stata quella della consacrazione per Vinicius.

Il brasiliano ha trovato il gol che ha sostanzialmente permesso alle Merengues di battere e sorpassare in classifica gli eterni rivali, prima del raddoppio di Mariano Diaz nel recupero che ha chiuso i giochi.

Ora il giovane talento del Real Madrid sembra pronto a diventare il nuovo punto di riferimento dei 13 volte campioni d'Europa, che cercano da due anni ormai una luce dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. E proprio CR7 ha avuto un effetto positivo sui suoi ex compagni, stando proprio alle dichiarazioni di Vinicius.

Vinicius: "Nell'intervallo del Clasico, Cristiano Ronaldo è venuto a caricarci nello spogliatoio"

L'attaccante del Real ha parlato ai microfoni di Complesports dopo il fischio finale del Clasico, rivelando che fra primo e secondo tempo i giocatori agli ordini di Zidane hanno ricevuto una visita inattesa proprio da Cristiano Ronaldo, che ha approfittato del rinvio del Derby d'Italia fra Juventus e Inter per andare al Bernabeu e godersi la partita contro il Barcellona.

Cristiano Ronaldo è venuto nel nostro spogliatoio durante l'intervallo per caricarci e darci sostegno, è per questo che dopo il gol ho festeggiato come lui. Si tratta di un vincente, sia in campo che fuori.

Un aneddoto che potrebbe suonare come passaggio di consegne da parte del portoghese, che nella sua carriera ha deciso tantissime sfide contro i catalani e ieri ha esultato alla rete di Vinicius da grande tifoso del Real Madrid. Dove ora sperano di poter abbracciare un nuovo fenomeno del calcio mondiale, magari anche grazie a quelle parole nell'intervallo da parte di CR7.