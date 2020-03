Valentino Rossi ha commentato così la decisione di rinviare i gran premi di MotoGP di Qatar e Thailandia a causa dell'emergenza Coronavirus:

È davvero un peccato, una brutta notizia. Dopo un inverno passato ad allenarci eravamo pronti a cominciare la stagione, sia fisicamente sia psicologicamente. Non vedevo l'ora di affrontare la prima gara dopo i test in Qatar. È una notizia difficile, anche per i tifosi. Ora non sappiamo quanto dovremo aspettare per correre il primo GP, considerando che il GP in Thailandia è stato rinviato per tutte le classi immagino che debba passare molto tempo. Spero che nelle prossime settimane la situazione migliori

Così invece l'altro pilota Yamaha Maverick Vinales:

Ha parlato anche il Direttore del team Yamaha, Massimo Meregalli:

È una situazione nuova e difficile, sotto molti aspetti. Siamo certamente tutti dispiaciuti di non poter iniziare a correre questo weekend, che è ciò che vorremmo fare più di tutto. Ci scusiamo anche con i tifosi, gli chiediamo di avere ancora un po' di pazienza per il via della stagione di MotoGP. Ma sfortunatamente, date le circostanze, FIM, IRTA e Dorna non avevano scelta. Se avessero confermato la gara di MotoGP in Qatar gran parte del nostro team e dello stesso paddock non avrebbe potuto partecipare, e questo avrebbe comportato molti problemi: dalla logisitica e dalla carenza di personale agli stessi piloti che non avrebbero potuto partecipare. La decisione riguardo il Qatar non è stata di sicuro presa alla leggera, così come non è stato facile l'annuncio del GP di Thailandia, ma la crescente preoccupazione per la diffusione del coronavirus doveva per forza essere presa molto sul serio. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la salute e la sicurezza debbano sempre venire prima di ogni cosa. Come squadra, rispettiamo queste decisioni e speriamo di tornare presto in pista