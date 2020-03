DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha deciso di rispondere alle domande dei suoi follower su Instagram. Lo ha fatto in una story in cui ha esordito facendo i nomi dei giocatori più divertenti che conosca:

Ashley Young e Stefano Sensi! Il nome della mia prima squadra? Rupel Boom. Sei sono felice di giocare nell’Inter? Sì, molto felice. Come mi sto trovando in Italia? Molto bene. Se potessi scegliere di giocare con un calciatore del passato, chi sceglieresi? Henry. Che ne penso di Lautaro? Credo sia dei più grandi talenti mai visti. Il ragazzo più bello dell’Inter? Io, sicuramente. I miei Idoli? Drogba e Anelka. Cosa penso dei tifosi interisti? Sono i migliori del mondo. Cosa penso di Esposito? Grande talento. se continua cos diventerà grande. Cosa ne penso di Brozovic? Se dovessi andare in guerra e dovessi portare una persona con me, lui sarebbe l’uomo giusto. Una personalità forte con tante qualità. Il mio gol preferito in questa stagione? Quello contro il Genoa