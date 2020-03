Parla il presidente del club francese in vista del match di ritorno contro la Juventus.

di Redazione Fox Sports - 02/03/2020 14:32 | aggiornato 02/03/2020 14:37

Il presidente del Lione, Jean Michel Aulas, ha parlato in vista del ritorno degli ottavi di Champions League con la Juventus (1-0 per i francesi firmato Tousart all'andata) in programma il prossimo 17 marzo all'Allianz Stadium di Torino. Il patron dei francesi ha commentato l'ipotesi di giocare a porte chiuse vista l'emergenza Coronavirus che sta riguardando gran parte del nord Italia: