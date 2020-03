Furia del presidente nerazzurro contro Dal Pino: "Si gioca col calendario mettendo in secondo piano la salute pubblica".

di Daniele Minuti - 02/03/2020 23:40 | aggiornato 02/03/2020 23:48

La situazione legata al Coronavirus ha letteralmente sconvolto il calendario di Serie A e ancora in queste ore non si sa come e quando si recupereranno le partite rinviate in questi giorni, specialmente quella fra Juventus e Inter che potrebbe decidere il campionato.

Dopo tante riunioni, ora si pensa di far recuperare il derby d'Italia lunedì 9 marzo ma dopo l'ennesima proposta della Lega Serie A sono arrivate delle durissime dichiarazioni da parte del presidente nerazzurro Steven Zhang.

Il massimo dirigente dell'Inter ha lanciato un messaggio attraverso una storia su Instagram e non ha risparmiato né accuse né parole forti nei confronti della Lega e del suo presidente Paolo Dal Pino.