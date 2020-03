DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato a Sky Sports UK del possibile rinvio di alcune partite di Euro 2020 a causa dell'emergenza Coronavirus:

Al momento non escludere nulla. Non dobbiamo farci prendere dal panico. Non sono personalmente preoccupato, ma dobbiamo esaminare seriamente la situazione. Non dobbiamo reagire in modo eccessivo