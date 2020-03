La Uefa ha escluso eventuali variazioni alla Champions League e alle altre competizioni da lei organizzate a causa dell'emergenza Coronavirus:

Al momento non sono previste variazioni per la Champions League e le altre competizioni a causa del Coronavirus. Stiamo comunque monitorando la situazione e siamo in contatto con tutti i club. Non siamo concentrati sul Coronavirus. La situazione è stabile. Non è previsto nessun cambiamento nemmeno per Euro 2020, stiamo continuando il nostro lavoro di preparazione in vista delle partite e speriamo di avere più tifosi possibili. Stiamo facendo il massimo per preparare le città che ospiteranno l’Europeo. Nessun panico da parte nostra sull’organizzazione