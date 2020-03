Coronavirus, rinviato anche il gran premio di MotoGP in Thailandia

Era in programma il 22 marzo. L'annuncio da parte del vicepremier Anutin Charnvirakul.

di Redazione Fox Sports - 02/03/2020 09:15 | aggiornato 02/03/2020 09:19

Il Gran premio di MotoGP della Thailandia in programma il 22 marzo è stato rinviato a causa dell'epidemia di coronavirus, ha annunciato oggi il vicepremier thailandese Anutin Charnvirakul:

Dobbiamo prima concentrarci sulla pandemia. Dobbiamo rimandare la gara fino a nuovo avviso. È nell'interesse del Paese e dei partecipanti.

L'annuncio segue quello della cancellazione del MotoGP del del Qatar, prima gara della stagione, che si sarebbe dovuto svolgere l'8 marzo. Non sono certo i primi provvedimenti in ambiti motoristici: sono già stati annullati o rinviati a causa del Covid-19 altri eventi, tra cui il Gp di Cina Formula 1 in programma per il 19 aprile a Shanghai e un evento di campionato di Formula E in programma per il 21 marzo a Sanya, sull'isola cinese di Hainan.