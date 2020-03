DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

"La Premier League potrebbe essere sospesa a causa dell'emergenza Coronavirus e il Liverpool rischia così di veder sfumare la vittoria dell'agognato titolo". Questo quanto scritto nei giorni scorsi da diverse testate inglesi. Di questo e non solo ha parlato il manager de Reds Jurgen Klopp alla vigilia della sfida contro il Chelsea valida per gli ottavi di FA Cup:

Poi è tornato sulla sconfitta subita in Premier League contro il Watford:

Abbiamo giocato 44 partite di fila in Premier League senza subire sconfitte. È semplicemente qualcosa di incredibile. Incredibile. L'ultima sconfitta (il 3 gennaio 2019, ndr) era quello col Manchester City, arrivata per 11 millimetri (Stones fece un salvataggio sulla linea miracoloso e il pallone non varcò la linea bianca per 11 millimetri, ndr). Se non avessi perso quella gara avremmo fatto 60 partite da imbattuti