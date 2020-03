Il tutto è avvenuto ieri, durante la partita di Serie A in Sardegna tra Cagliari e Roma. Dopo uno scontro di gioco tra i due, l'attaccante croato è arrivato a contatto con il difensore dei sardi e subito dopo gli ha dato dei leggeri scappellotti sulla testa, per poi mimare con la mano la differenza di altezza tra loro due.

Lo fece Cristiano Ronaldo con Florenzi l'anno scorso, prendendosi gioco di lui per la sua altezza in diretta televisiva. Adesso è arrivato il momento di Nikola Kalinic ripetere il gesto non proprio sportivo, questa volta all'indirizzo di Pisacane .

Come Cristiano Ronaldo con Florenzi, anche l'attaccante croato sfotte l'avversario per l'altezza.

