Al termine di Cagliari-Roma, gara valida per la 26esima giornata di Serie A che ha visto i giallorossi imporsi 4-3, ha parlato così a Sky Sport il centrocampista dei sardi Radja Nainggolann:

Non mi sento di dare le colpe alla difesa, si vince e si perde tutti insieme. Abbiamo dimostrato di essere vivi, ma siamo andati sempre sotto. Abbiamo preso dei gol sfortunati, in questo momento ci va tutto male. L’unico modo per uscirne è lavorare. Stiamo cercando delle risposte a questo momento. Abbiamo fatto tre gol alla Roma, ma se ne prendi quattro… C’è da risolvere qualcosa e fare meglio. Dicono che gioco da solo? Ci sta che io voglia sempre la palla per cercare di fare meglio. Penso che si stia cercando un problema per un passaggio in avanti o uno indietro, ma credo anche che i problemi siano altri