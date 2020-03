Il tecnico dei sardi rischia di saltare dopo la sconfitta contro la Roma: al suo posto può arrivare uno tra Stramaccioni e Canzi.

di Redazione Fox Sports - 02/03/2020 17:51 | aggiornato 02/03/2020 17:56

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il Cagliari non sa più vincere. Nel 26esimo turno di Serie A è arrivata la sconfitta per 4-3 contro la Roma che ha allungato il digiuno di successi dei sardi, incapaci di fare bottino pieno in campionato dal 2 dicembre 2019, giorno in cui è arrivato il 4-3 casalingo sulla Sampdoria. Poi 4 pareggi e ben 7 sconfitte che valgono l'11esima posizione in classifica a quota 32 punti.

Logico che con uno score simile il tecnico Rolando Maran sia ora in discussione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, in pole per sostituirlo ci sono Andrea Stramaccioni o nell'immediato Max Canzi, attuale allenatore della Primavera del Cagliari. Il patron del club Tommaso Giulini sta valutando il da farsi in queste e ore e a breve potrebbe arrivare una decisione ufficiale. L'esonero di Maran prende quota col passare dei minuti.