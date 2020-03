DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Al termine di Real Madrid-Barcellona, Clasico della 26esima giornata di Liga che ha visto i Blancos imporsi 2-0 e tornare in vetta alla classifica, ha parlato così il difensore dei blaugrana Gerard Piqué:

All'inizio eravamo in totale controllo del match. Nel primo tempo ho visto il peggior Real Madrid da quando vengo qui al Bernabeu. Poi nella ripresa sono usciti loro e abbiamo subito gol in una circostanza sfortunata. Avremmo dovuto approfittare di quanto fatto nella prima frazione, se lo avessimo fatto si sarebbero trovati di fronte una montagna da scalare. Ho detto di aver visto il peggior Real Madrid da quando gioco al Bernabeu ma non l'ho detto come critica, ognuno ha i suoi problemi. Loro escono rinforzati da questa partita ma siamo ancora in corsa per vincere la Liga