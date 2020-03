Il giornalista di El Chiringuito dopo il Clasico con CR7 in tribuna: "Lui è un madridista, anche se ora è concentrato sulla Juventus".

di Daniele Minuti - 02/03/2020 12:03 | aggiornato 02/03/2020 12:05

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il Clasico vinto dal Real Madrid contro il Barcellona è stata una serata felice per i tifosi dei Blancos, che oltre alla soddisfazione della vittoria per 2-0 firmata da Vinicius e Mariano Diaz hanno anche rivisto al Santiago Bernabeu quel Cristiano Ronaldo che in carriera ha deciso tante sfide contro gli eterni rivali catalani.

L'attaccante della Juventus sarebbe, stando a quanto detto dallo stesso Vinicius, anche andato nello spogliatoio per caricare i suoi ex compagni fra primo e secondo tempo. Col brasiliano che lo ha omaggiato esultando come lui dopo la rete dell vantaggio per le Merengues.

Una bella serata per Cristiano Ronaldo, che ha approfittato del rinvio di Juventus e Inter per tornare al Bernabeu da spettatore. Alimentando anche qualche voce sulla sua nostalgia per la maglia del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo avrebbe voglia di tornare al Real Madrid

Aguirre: "Cristiano Ronaldo ha voglia di tornare al Real Madrid"

A parlarne è Edu Aguirre, giornalista per El Chiringuito TV e amico del 5 volte Pallone d'Oro che davanti alle telecamere ha spiegato come Cristiano Ronaldo abbia in se la voglia di tornare fra le fila del Real Madrid dopo la fine dll'esperienza alla Juventus.

Oggi Cristiano Ronaldo ha sentito l'affetto dei tifosi del Real Madrid che sono impazziti sapendo che sarebbe stato al Bernabeu, la partita è passata quasi in secondo piano e sono sicuro che abbia voglia di tornare perché lui è madridista. Se può tornare? Per ora si concentra sulla Juventus ma non so cosa succederà in futuro, so che ha voglia ma è felice a Torino e muore dalla voglia di vincere la Champions in bianconero.

Parole chiare di un confidente di Cristiano Ronaldo, che sicuramente ora dà il 100% con la maglia della Vecchia Signora ma che ieri ha riabbracciato l'amore dei tifosi del Real Madrid. Magari provando un po' di nostalgia verso la squadra con cui è diventato uno dei più forti di tutti i tempi.